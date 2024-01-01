ELG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

EscoinToken kendi alanında benzersiz bir projedir. Muhtemelen uzun süre de böyle devam etmeyecektir. Çünkü Praelegal'in desteğine sahiptir. PraeLegal, 142 ülkedeki ticaret merkezlerinde 252 köklü ofisten oluşan geniş ağı aracılığıyla müşterilerinin küresel yasal kaynaklara erişmesini sağlar.