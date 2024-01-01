ELG | ELG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ELG Hızlı Proje Tanıtımı
EscoinToken kendi alanında benzersiz bir projedir. Muhtemelen uzun süre de böyle devam etmeyecektir. Çünkü Praelegal'in desteğine sahiptir. PraeLegal, 142 ülkedeki ticaret merkezlerinde 252 köklü ofisten oluşan geniş ağı aracılığıyla müşterilerinin küresel yasal kaynaklara erişmesini sağlar.ELG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ELG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıELG
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıELG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000