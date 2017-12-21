Aelf | ELF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aelf Hızlı Proje Tanıtımı
Aelf, yüksek performansa, kaynak izolasyonuna ve daha eksiksiz bir yönetişim ve geliştirme yapısına sahip, merkezi olmayan bir bulut bilişim blok zinciri ağıdır. ælf'in ağında, düğümler türlere göre ayrılır ve özel muhasebe düğümleri (tam düğümler) tüm blok zinciri ağının performansını artırmak için sunucu kümeleri üzerinde çalışabilir; "ana zincir + çok taraflı zincir" yapısı, Kaynak izolasyonunu etkin bir şekilde gerçekleştirin ve "tek zincir, tek sahne", verimli ağ yönetimi ve sağlıklı gelişme sağlamak için token sahipleri için yetkilendirilmiş bir oylama sistemi kurun. ELF esas olarak lf'nin ücretli kaynak ödemesi ve yönetişim kararları için kullanılır.Ödenen kaynaklar arasında akıllı sözleşme dağıtımı, yükseltme ve yürütme işlemleri (işlem ücretleri, zincirler arası veri iletim ücretleri vb. gibi) bulunur.Yönetim kararları faturalandırma düğümlerinin seçimini içerir. , Sistemin yeni özelliklerinin onaylanması ve önemli ürün güncellemelerine ilişkin kararlar.Aelf geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıELF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-12-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.099 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000