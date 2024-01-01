ELDA | ELDA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ELDA Hızlı Proje Tanıtımı
Eldarune, birlikte çalışabilir, ortaçağ temalı, blok zinciri oyunları inşa eden bir Oyun Fabrikasıdır ve birden fazla oyunda kullanılabilen NFT'ler sunar. Fabrika ise $ELDA token tarafından desteklenmektedir.ELDA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ELDA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıELDA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıELDA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz600,000,000