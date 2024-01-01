ELDA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Eldarune, birlikte çalışabilir, ortaçağ temalı, blok zinciri oyunları inşa eden bir Oyun Fabrikasıdır ve birden fazla oyunda kullanılabilen NFT'ler sunar. Fabrika ise $ELDA token tarafından desteklenmektedir.