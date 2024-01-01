ELAND | ELAND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ELAND Hızlı Proje Tanıtımı
Etherland, erişimi otomatikleştirilmiş ve zincir üstü tanımlama ile yönetilen dünyanın ilk Şifrelenmiş Merkeziyetsiz Depolama çözümünü inşa ediyor. Ortaya çıkan ürünler (ProApp, Real-Estate FileSystem) ilk olarak emlak sektöründe uygulanıyor ve tüm doğal sorunları doğal olarak çözüyor.ELAND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ELAND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıELAND
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz63,343,034