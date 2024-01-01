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Etherland, erişimi otomatikleştirilmiş ve zincir üstü tanımlama ile yönetilen dünyanın ilk Şifrelenmiş Merkeziyetsiz Depolama çözümünü inşa ediyor. Ortaya çıkan ürünler (ProApp, Real-Estate FileSystem) ilk olarak emlak sektöründe uygulanıyor ve tüm doğal sorunları doğal olarak çözüyor.