EKTA | EKTA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EKTA Hızlı Proje Tanıtımı
Ekta, kendi geliştirdiği NFT pazarı, hibrit borsası ve meta evren aracılığıyla geleneksel endüstrileri, işletmeleri ve varlıkları blok zincirine bağlayan EVM uyumlu katman 1 ana ağıdır. Misyonları, bir milyon insanı zincire dahil etmek, sürdürülebilir uzun vadeli değer sağlamak ve herkesi bir amaç doğrultusunda kâr elde edebilecekleri imkanlar sunmaktır.EKTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EKTA Token MEXC'de
MEXC Borsası, EKTA (EKTA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de EKTA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak EKTA satın almak veya MEXC EKTA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için EKTA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen EKTA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıEKTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEKTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000