EKTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ekta, kendi geliştirdiği NFT pazarı, hibrit borsası ve meta evren aracılığıyla geleneksel endüstrileri, işletmeleri ve varlıkları blok zincirine bağlayan EVM uyumlu katman 1 ana ağıdır. Misyonları, bir milyon insanı zincire dahil etmek, sürdürülebilir uzun vadeli değer sağlamak ve herkesi bir amaç doğrultusunda kâr elde edebilecekleri imkanlar sunmaktır.