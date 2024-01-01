Energreen | EGRN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Energreen Hızlı Proje Tanıtımı
Energreen (EGRN), bir enerji santrali tarafından desteklenen dünyanın ilk tokenidir.Energreen geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
EGRN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıEGRN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEGRN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000