EGC | EGC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EGC Hızlı Proje Tanıtımı
Egoras ekosistemi, gelişmekte olan piyasalarda yapılandırılmış kredi sağlanmasında devrim niteliğinde bir değişim yaratarak akıllı üretimin benimsenmesini hızlandırabilir ve ekonomik büyümeyi güçlendirebilir.EGC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEGC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEGC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz74,467.35244