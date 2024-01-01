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EDU Coin | EDU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

EDU Coin Hızlı Proje Tanıtımı

Open Campus Protocol, eğitimciler, içerik oluşturucular, veliler, öğrenciler ve ortak yayıncılar için merkeziyetsiz bir çözümdür ve günümüzün eğitimdeki büyük zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır. Open Campus Protocol, özünde, daha adil bir eğitim sistemi oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanan topluluk odaklı bir girişimdir. Open Campus Protocol, eğitim içeriğinin oluşturulmasını ve dağıtılmasını merkezden uzaklaştırarak öğrencilerin daha çeşitli eğitim içeriğine erişmesini sağlarken, eğitimcilere gelir elde etmeleri ve katkılarından dolayı tanınmaları için yeni fırsatlar sunar.
EDU Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

EDU Token MEXC'de

MEXC Borsası, EDU Coin (EDU) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de EDU alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak EDU Coin satın almak veya MEXC EDU ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için EDU Coin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen EDU vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıEDU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEDU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
EDU Fiyat HesaplayıcıEDU Coin Satın Alma

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