EDU Coin | EDU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EDU Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Open Campus Protocol, eğitimciler, içerik oluşturucular, veliler, öğrenciler ve ortak yayıncılar için merkeziyetsiz bir çözümdür ve günümüzün eğitimdeki büyük zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır. Open Campus Protocol, özünde, daha adil bir eğitim sistemi oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanan topluluk odaklı bir girişimdir. Open Campus Protocol, eğitim içeriğinin oluşturulmasını ve dağıtılmasını merkezden uzaklaştırarak öğrencilerin daha çeşitli eğitim içeriğine erişmesini sağlarken, eğitimcilere gelir elde etmeleri ve katkılarından dolayı tanınmaları için yeni fırsatlar sunar.EDU Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEDU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıEDU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000