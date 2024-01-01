ECH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Echobay, yaratıcılık, topluluk ve blok zinciri teknolojisinin birleştiği çığır açan merkeziyetsiz bir müzik platformudur. Bu platform, müzik deneyimini yeniden tanımlayarak sanatçıları, hayranları ve yaratıcıları sürükleyici ve eşitlikçi bir ekosistemde etkileşime girme, üretme ve paylaşma konusunda güçlendiriyor.