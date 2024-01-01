ECH | ECH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ECH Hızlı Proje Tanıtımı
Echobay, yaratıcılık, topluluk ve blok zinciri teknolojisinin birleştiği çığır açan merkeziyetsiz bir müzik platformudur. Bu platform, müzik deneyimini yeniden tanımlayarak sanatçıları, hayranları ve yaratıcıları sürükleyici ve eşitlikçi bir ekosistemde etkileşime girme, üretme ve paylaşma konusunda güçlendiriyor.ECH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıECH
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıECH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz