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Eternal AI, merkeziyetsiz yapay zeka için açık bir altyapı olarak tasarlanan ve herkesin Bitcoin üzerinde güvenle yapay zeka modelleri oluşturmasına, güçlendirmesine ve kullanmasına olanak tanıyan ilk Bitcoin L2'dir.