EAI | EAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
EAI Hızlı Proje Tanıtımı
Eternal AI, merkeziyetsiz yapay zeka için açık bir altyapı olarak tasarlanan ve herkesin Bitcoin üzerinde güvenle yapay zeka modelleri oluşturmasına, güçlendirmesine ve kullanmasına olanak tanıyan ilk Bitcoin L2'dir.EAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıEAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000