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DeFi Yield Protocol (DYP), likitide madenciliği, staking, NFT'ler için çözümler sunan ve kullanıcıların DYP'nin gelişmiş alım satım araçlarından yararlanmalarını sağlayan benzersiz bir platformdur.