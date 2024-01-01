DeFi Yield Protocol | DYP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DeFi Yield Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
DeFi Yield Protocol (DYP), likitide madenciliği, staking, NFT'ler için çözümler sunan ve kullanıcıların DYP'nin gelişmiş alım satım araçlarından yararlanmalarını sağlayan benzersiz bir platformdur.DeFi Yield Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DYP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDYP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDYP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz25,651,531