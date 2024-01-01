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DeFi Yield Protocol | DYP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

DeFi Yield Protocol Hızlı Proje Tanıtımı

DeFi Yield Protocol (DYP), likitide madenciliği, staking, NFT'ler için çözümler sunan ve kullanıcıların DYP'nin gelişmiş alım satım araçlarından yararlanmalarını sağlayan benzersiz bir platformdur.
DeFi Yield Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DYP Token MEXC'de

MEXC Borsası, DeFi Yield Protocol (DYP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DYP alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DeFi Yield Protocol satın almak veya MEXC DYP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DeFi Yield Protocol tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DYP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDYP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDYP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz25,651,531
DYP Fiyat HesaplayıcıDeFi Yield Protocol Satın Alma

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