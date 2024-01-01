DYM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Dymension, DYM token tarafından güvence altına alınmış merkeziyetsiz bir Yetkilendirilmiş Hisse İspatı L1 blok zinciridir. RollApps'e güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve likidite sağlamak için özel olarak üretilmiştir.