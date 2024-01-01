DYM | DYM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DYM Hızlı Proje Tanıtımı
Dymension, DYM token tarafından güvence altına alınmış merkeziyetsiz bir Yetkilendirilmiş Hisse İspatı L1 blok zinciridir. RollApps'e güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve likidite sağlamak için özel olarak üretilmiştir.DYM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DYM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDYM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDYM
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000