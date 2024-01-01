DXGM | DXGM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DXGM Hızlı Proje Tanıtımı
DEXGame is a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange. DEXGame’s goal is to create a decentralized sharing economy that brings together the actors from the online gaming ecosystem.DXGM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DXGM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDXGM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDXGM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000