DWARS | DWARS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DWARS Hızlı Proje Tanıtımı
Dynasty Wars, Solana üzerinde bir GameFi ve NFT projesidir. Solana'daki en iyi GameFi projesi olmayı hedefliyoruz.DWARS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DWARS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDWARS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDWARS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000