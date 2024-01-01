Diamault | DVT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Diamault Hızlı Proje Tanıtımı
Diamault (DVT) tokeni, yatırımcılara güvenli, yüksek kazançlı bir yatırım aracı sunmayı ve uzun vadeli kazanç birikimi elde etmelerine yardımcı olmayı taahhüt eder. Yatırımcılar, DVT tokenlerine yatırım yaparak projenin getirdiği avantajlardan yararlanabilir ve kazançlarını sürekli olarak arttırma şansına sahip olabilirler.Diamault geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDVT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDVT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000