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Diamault | DVT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Diamault Hızlı Proje Tanıtımı

Diamault (DVT) tokeni, yatırımcılara güvenli, yüksek kazançlı bir yatırım aracı sunmayı ve uzun vadeli kazanç birikimi elde etmelerine yardımcı olmayı taahhüt eder. Yatırımcılar, DVT tokenlerine yatırım yaparak projenin getirdiği avantajlardan yararlanabilir ve kazançlarını sürekli olarak arttırma şansına sahip olabilirler.
Diamault geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DVT Token MEXC'de

MEXC Borsası, Diamault (DVT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DVT alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Diamault satın almak veya MEXC DVT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Diamault tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DVT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDVT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDVT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
DVT Fiyat HesaplayıcıDiamault Satın Alma

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