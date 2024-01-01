DUROV | DUROV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DUROV Hızlı Proje Tanıtımı
$DUROV, Telegram'ın Kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'dan esinlenerek TON blok zinciri üzerinde oluşturulmuş olan TELE Protocol'ün meme coinidir.DUROV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DUROV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDUROV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000,000