Brillion | DUA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Brillion Hızlı Proje Tanıtımı
Brillion, entegre bir kendi kendine egemen kimlik çözümüne sahip bir yeni nesil gözetim dışı kripto cüzdanıdır ve olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanarak RWA yatırım fırsatlarına güvenli erişim sağlar.Brillion geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DUA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDUA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDUA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000