DRUNK | DRUNK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DRUNK Hızlı Proje Tanıtımı
DRUNK, Solana ağında yer alan bir meme coindir.DRUNK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DRUNK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDRUNK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDRUNK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000