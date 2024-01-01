Doran | DRN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Doran Hızlı Proje Tanıtımı
SHANHAI, geleneksel klasik kültürü ve geleceğin fantezi unsurlarını birleştiren, tek oyunculu zindanlar ve lonca savaşları gibi birden fazla rekabetçi moda sahip, blok zinciri teknolojisine dayalı ilk 3D fantezi dövüş sanatları devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma mobil oyunudur (MMORPG). Doran (DRN), SHANHAI'nin "üç tokenli ekonomik modelinde" oyuncuların ücretsiz kazanç sağlamasına olanak tanıyan oyna-kazan tokenidir.Doran geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DRN Token MEXC'de
MEXC Borsası, Doran (DRN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DRN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Doran satın almak veya MEXC DRN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Doran tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DRN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDRN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDRN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000