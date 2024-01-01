Doran geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SHANHAI, geleneksel klasik kültürü ve geleceğin fantezi unsurlarını birleştiren, tek oyunculu zindanlar ve lonca savaşları gibi birden fazla rekabetçi moda sahip, blok zinciri teknolojisine dayalı ilk 3D fantezi dövüş sanatları devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma mobil oyunudur (MMORPG). Doran (DRN), SHANHAI'nin "üç tokenli ekonomik modelinde" oyuncuların ücretsiz kazanç sağlamasına olanak tanıyan oyna-kazan tokenidir.