DREAMS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Dreams Quest, Dreams Quest'in bir iştiraki olan Shakiti Studios tarafından geliştirilen açık dünya, aksiyon-macera, rol yapma mobil oyunu geliştiren çeşitlendirilmiş bir medya ve eğlence şirketidir.