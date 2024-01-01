DREAMS | DREAMS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DREAMS Hızlı Proje Tanıtımı
Dreams Quest, Dreams Quest'in bir iştiraki olan Shakiti Studios tarafından geliştirilen açık dünya, aksiyon-macera, rol yapma mobil oyunu geliştiren çeşitlendirilmiş bir medya ve eğlence şirketidir.DREAMS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDREAMS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDREAMS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz