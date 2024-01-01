DragonEra | DRAGONERA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DragonEra Hızlı Proje Tanıtımı
DragonEra dünyası, 2024 yılına katılımınızı heyecanla bekliyor.DragonEra geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DRAGONERA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDRAGONERA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDRAGONERA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000