Dragon | DRAGON404 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dragon Hızlı Proje Tanıtımı
Güç, bilgelik ve zenginliğin simgesi olan Doğu ejderhası, Doğu uluslarının özünü temsil eder. 'Ejderha Kültürü' temalı bir para biriminin piyasaya sürülmesiyle amacımız, bu farklı ve zengin kültürel mirası küresel bir sahnede yüceltmek ve paylaşmaktır.Dragon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDRAGON404
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDRAGON404
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000