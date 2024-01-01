Dragon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Güç, bilgelik ve zenginliğin simgesi olan Doğu ejderhası, Doğu uluslarının özünü temsil eder. 'Ejderha Kültürü' temalı bir para biriminin piyasaya sürülmesiyle amacımız, bu farklı ve zengin kültürel mirası küresel bir sahnede yüceltmek ve paylaşmaktır.