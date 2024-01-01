Dragon2024 | DRAGON2024 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dragon2024 Hızlı Proje Tanıtımı
Dragon2024, finans ve hayal dünyasını birleştiren yenilikçi bir kripto projesidir. Merkeziyetsiz finansal işlemler için güvenli ve şeffaf bir ortam oluşturmak için blok zinciri teknolojisini kullanır.Dragon2024 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DRAGON2024 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDRAGON2024
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDRAGON2024
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,750,000,000,000,000,000