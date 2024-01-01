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Dragon2024, finans ve hayal dünyasını birleştiren yenilikçi bir kripto projesidir. Merkeziyetsiz finansal işlemler için güvenli ve şeffaf bir ortam oluşturmak için blok zinciri teknolojisini kullanır.