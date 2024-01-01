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$DRAGO, 2024 uğurlu Ejderha Yılı'nı anmaya adanmış devrim niteliğinde bir kripto para birimidir. Bu efsanevi varlıkla ilişkili zengin simgesellik ve kültürel değerden esinlenen $DRAGO, küresel kripto topluluğunu bu özelliğiyle büyülemeyi hedeflemektedir.