Drago | DRAGO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Drago Hızlı Proje Tanıtımı
$DRAGO, 2024 uğurlu Ejderha Yılı'nı anmaya adanmış devrim niteliğinde bir kripto para birimidir. Bu efsanevi varlıkla ilişkili zengin simgesellik ve kültürel değerden esinlenen $DRAGO, küresel kripto topluluğunu bu özelliğiyle büyülemeyi hedeflemektedir.Drago geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDRAGO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDRAGO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000