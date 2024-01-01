Dracarys | DRA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dracarys Hızlı Proje Tanıtımı
Dracarys Token, kripto topluluğunun ilgisini çekmek ve onları birleştirmek için meme kültürünün benzersiz entegrasyonu ile ayırt edilen kripto para birimi alanında öncü bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu token, kripto para birimi yatırımlarına yönelik geleneksel bakış açısını yeniden şekillendirerek mizah ve tutkulu coşkunun bir karışımını aşılamak için hazırlanmıştır.Dracarys geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DRA Token MEXC'de
MEXC Borsası, Dracarys (DRA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DRA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Dracarys satın almak veya MEXC DRA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Dracarys tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DRA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDRA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDRA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz577,000,000,000