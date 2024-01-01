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Dopex, likiditeyi maksimize etmeyi, opsiyon yazarları için kayıpları en aza indirmeyi ve opsiyon alıcıları için kazançları maksimize etmeyi amaçlayan merkezi olmayan bir opsiyon protokolüdür - hepsi likiditeye katkıda bulunan katılımcılar için pasif bir gelir sağlar.