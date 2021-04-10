Deeper Network | DPR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Deeper Network Hızlı Proje Tanıtımı
Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.Deeper Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DPR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDPR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDPR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-10
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000