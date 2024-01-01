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Zbyte, geliştirici azlığı problemini çok sayıda halka açık blok zinciri üzerinde, kullanımı kolay bir dApp oluşturma platformu aracılığıyla çözerek Web3'ün benimsenmesini hızlandıran yapay zeka destekli bir Web3 altyapı platformudur.