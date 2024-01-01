Zbyte | DPLAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Zbyte Hızlı Proje Tanıtımı
Zbyte, geliştirici azlığı problemini çok sayıda halka açık blok zinciri üzerinde, kullanımı kolay bir dApp oluşturma platformu aracılığıyla çözerek Web3'ün benimsenmesini hızlandıran yapay zeka destekli bir Web3 altyapı platformudur.Zbyte geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DPLAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDPLAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDPLAT
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000