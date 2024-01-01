Dovu | DOVU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dovu Hızlı Proje Tanıtımı
Sürdürülebilir proje yönetimini yeniden şekillendiren dönüştürücü platform dovuOS ile tanışın. Yenilikçi sistemimiz, karmaşık sürdürülebilirlik görevlerini kolaylaştırmak, operasyonel maliyetleri azaltmak ve süreçleri basitleştirmek için tasarlanmıştır. Herhangi bir müşteri için DOVU tokenleri tarafından sorunsuz bir şekilde desteklenen dovuOS, USD cinsinden şeffaf, öngörülebilir maliyetler sunarak sürdürülebilir proje yönetimini işletmeler için daha erişilebilir ve verimli hale getirir.Dovu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOVU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDOVU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOVU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000