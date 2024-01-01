Dova Protocol | DOVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dova Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Dova Protokolü, Bitcoin (BTC) ve Ethereum Sanal Makine (EVM) ağları arasındaki likiditeyi artırmayı amaçlayan yenilikçi bir girişimdir. BRC-20 tokenlerin zincirler arası sorunsuz bir şekilde transfer edilmesine olanak tanıyarak Ethereum ağında teminatlı borç vermeyi mümkün kılar. Bu, BRC-20 tokenlerin likiditesini artırarak Bitcoin ekosisteminin büyümesini ve gelişmesini teşvik eder.Dova Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOVA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDOVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000