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Dova Protokolü, Bitcoin (BTC) ve Ethereum Sanal Makine (EVM) ağları arasındaki likiditeyi artırmayı amaçlayan yenilikçi bir girişimdir. BRC-20 tokenlerin zincirler arası sorunsuz bir şekilde transfer edilmesine olanak tanıyarak Ethereum ağında teminatlı borç vermeyi mümkün kılar. Bu, BRC-20 tokenlerin likiditesini artırarak Bitcoin ekosisteminin büyümesini ve gelişmesini teşvik eder.