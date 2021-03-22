Dora Factory | DORA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dora Factory Hızlı Proje Tanıtımı
Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.Dora Factory geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DORA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDORA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDORA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-22
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000