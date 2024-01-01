DOR | DOR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOR Hızlı Proje Tanıtımı
2015 yılında kurulan ve Constellation Network, Inc. tarafından satın alınan Dor Technologies (DAG), başlangıçta perakendecilere hassas yaya trafiği verileri sağlama konusunda uzmanlaşmış bir perakende analiz firması olarak faaliyet gösteriyordu. Yenilikçi yaklaşımları, perakende kuruluşlarından müşteri giriş ve çıkışlarını izlemek için termal algılama teknolojisi ile donatılmış pille çalışan donanımları içeriyordu.DOR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDOR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,091,118,933