DOR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

2015 yılında kurulan ve Constellation Network, Inc. tarafından satın alınan Dor Technologies (DAG), başlangıçta perakendecilere hassas yaya trafiği verileri sağlama konusunda uzmanlaşmış bir perakende analiz firması olarak faaliyet gösteriyordu. Yenilikçi yaklaşımları, perakende kuruluşlarından müşteri giriş ve çıkışlarını izlemek için termal algılama teknolojisi ile donatılmış pille çalışan donanımları içeriyordu.