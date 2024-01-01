DOODOO | DOODOO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOODOO Hızlı Proje Tanıtımı
Aptos üzerindeki ilk meme coin. Meme coin DooDoo'nun birincil amacı, sanatın dijital bir temsili olarak hareket etmektir. Değeri tamamen sanatsal ve özneldir. Herhangi bir gerçek parasal değere sahip olduğu düşünülmemelidir.DOODOO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOODOO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDOODOO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDOODOO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz42,000,000