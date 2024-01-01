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Aptos üzerindeki ilk meme coin. Meme coin DooDoo'nun birincil amacı, sanatın dijital bir temsili olarak hareket etmektir. Değeri tamamen sanatsal ve özneldir. Herhangi bir gerçek parasal değere sahip olduğu düşünülmemelidir.