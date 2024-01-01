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DOMOFuture, finansal hizmetler için güvenli, şeffaf ve verimli bir ekosistem sunmak üzere tasarlanmış, Binance Smart Chain üzerine inşa edilmiş bir DeFi ( Merkeziyetsiz Finans ) platformudur. DOMO tokenlerinin ana kullanım alanları alım satım, ücret ödemeleri, karar verme, oylama, ödüller ve teşviklerdir.