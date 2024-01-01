DOMOFuture | DOMO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOMOFuture Hızlı Proje Tanıtımı
DOMOFuture, finansal hizmetler için güvenli, şeffaf ve verimli bir ekosistem sunmak üzere tasarlanmış, Binance Smart Chain üzerine inşa edilmiş bir DeFi ( Merkeziyetsiz Finans ) platformudur. DOMO tokenlerinin ana kullanım alanları alım satım, ücret ödemeleri, karar verme, oylama, ödüller ve teşviklerdir.DOMOFuture geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOMO Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDOMO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOMO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000