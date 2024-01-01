DOLZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Alım satım kartlarını ve XR oyunlarını harmanlayan GameFi ekosistemi, $DOLZ ile güçlendirilmiş işbirliğine dayalı bir metaverse oluşturuyor. Benzersiz bir yetişkin metaverse'de premium NFT'leri toplayın, kazanın ve oynayın. $DOLZ kazanarak bunları koleksiyoncular ve oyuncular için oluşturulmuş bütün bir ekosistemde kullanın.