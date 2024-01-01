DOLZ | DOLZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOLZ Hızlı Proje Tanıtımı
Alım satım kartlarını ve XR oyunlarını harmanlayan GameFi ekosistemi, $DOLZ ile güçlendirilmiş işbirliğine dayalı bir metaverse oluşturuyor. Benzersiz bir yetişkin metaverse'de premium NFT'leri toplayın, kazanın ve oynayın. $DOLZ kazanarak bunları koleksiyoncular ve oyuncular için oluşturulmuş bütün bir ekosistemde kullanın.DOLZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOLZ Token MEXC'de
MEXC Borsası, DOLZ (DOLZ) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DOLZ
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DOLZ satın almak veya MEXC DOLZ ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DOLZ tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DOLZ vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDOLZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOLZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz264,412,232