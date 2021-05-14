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$DOGGY, Crypto Doggy #NFT ile takas yapmanıza izin veren coin'dir. Bu sevimli animasyonlu köpekler, öne çıkan sanatçılarımızdan biri tarafından tasarlandı ve bir gif formatına sahiptir.