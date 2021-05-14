DOGGY | DOGGY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOGGY Hızlı Proje Tanıtımı
$DOGGY, Crypto Doggy #NFT ile takas yapmanıza izin veren coin'dir. Bu sevimli animasyonlu köpekler, öne çıkan sanatçılarımızdan biri tarafından tasarlandı ve bir gif formatına sahiptir.DOGGY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOGGY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDOGGY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOGGY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-05-14
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000