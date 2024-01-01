DOGG TON | DOGG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOGG TON Hızlı Proje Tanıtımı
DOGE on TON, TON ağında yer alan bir zincir üstü altyapı projesidir. Shiba Inu köpeğinin yer aldığı efsanevi meme, hedef kitle ve piyasaya giriş stratejisi ile temas noktaları oluşturmak için en uygun yol olarak seçilmiştir. Bu memeyi herkes bilir ve bilinçaltı düzeyde perakende kullanıcıları arasında güven uyandırır. DOGG TON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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