DOGE on TON, TON ağında yer alan bir zincir üstü altyapı projesidir. Shiba Inu köpeğinin yer aldığı efsanevi meme, hedef kitle ve piyasaya giriş stratejisi ile temas noktaları oluşturmak için en uygun yol olarak seçilmiştir. Bu memeyi herkes bilir ve bilinçaltı düzeyde perakende kullanıcıları arasında güven uyandırır.

DOGG TON (DOGG) Dönüştürücü ve Hesaplayıcı

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