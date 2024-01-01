DOGETF | DOGETF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOGETF Hızlı Proje Tanıtımı
DOGETF, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.DOGETF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOGETF Token MEXC'de
MEXC Borsası, DOGETF (DOGETF) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DOGETF
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DOGETF satın almak veya MEXC DOGETF ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DOGETF tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DOGETF vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDOGETF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOGETF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,000,000,000,000,000,000