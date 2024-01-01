DOGEBABY | DOGEBABY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOGEBABY Hızlı Proje Tanıtımı
DOGEBABY, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.DOGEBABY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOGEBABY Token MEXC'de
MEXC Borsası, DOGEBABY (DOGEBABY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DOGEBABY
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DOGEBABY satın almak veya MEXC DOGEBABY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DOGEBABY tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DOGEBABY vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDOGEBABY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDOGEBABY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz750,000,000,000,000,000,000