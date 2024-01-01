DOGE 2.0 | DOGE2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOGE 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
Doge 2.0 bir meme coinidir.DOGE 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOGE2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDOGE2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOGE2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000