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DOGAMÍ, ruhani güçlerle donatılmış gizemli 3D köpek avatarları olan Dogamí'yi merkeze alan web3 oyunları geliştiren bir eğlence şirketidir. DOGAMÍ kullanıcıları sürükleyici bir evrende farklı interaktif deneyimler yaşayabilir. Temel ürün, kullanıcıların en iyi köpeği eğitebileceği, gizemli engelli parkurlara katılabileceği ve rekabetçi PVP etkinliklerinde $DOGA kazanabileceği hibrit bir yönetim oyunu olan DOGAMI Academy'dir.