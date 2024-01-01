DOGAMI | DOGA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DOGAMI Hızlı Proje Tanıtımı
DOGAMÍ, ruhani güçlerle donatılmış gizemli 3D köpek avatarları olan Dogamí'yi merkeze alan web3 oyunları geliştiren bir eğlence şirketidir. DOGAMÍ kullanıcıları sürükleyici bir evrende farklı interaktif deneyimler yaşayabilir. Temel ürün, kullanıcıların en iyi köpeği eğitebileceği, gizemli engelli parkurlara katılabileceği ve rekabetçi PVP etkinliklerinde $DOGA kazanabileceği hibrit bir yönetim oyunu olan DOGAMI Academy'dir.DOGAMI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDOGA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOGA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000