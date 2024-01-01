Donablock | DOBO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Donablock Hızlı Proje Tanıtımı
Dona Block Foundation için Dona Box, dünyanın en aktif bağış toplama platformlarından biridir ve bağış toplama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yardım kuruluşlarıyla ortaklık kurar. Mağazadan yapılan her alışverişte veya satışta, kişiler kendileri için en önemli olan amaçları da destekleyebilmekte ve toplanan fonların %100'ü amaçlanan hayır kurumlarına ulaştırılmaktadır.Donablock geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DOBO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDOBO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDOBO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000