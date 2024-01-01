Donablock geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Dona Block Foundation için Dona Box, dünyanın en aktif bağış toplama platformlarından biridir ve bağış toplama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için yardım kuruluşlarıyla ortaklık kurar. Mağazadan yapılan her alışverişte veya satışta, kişiler kendileri için en önemli olan amaçları da destekleyebilmekte ve toplanan fonların %100'ü amaçlanan hayır kurumlarına ulaştırılmaktadır.