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DMT (Dream Machine Token), Dream Machine oyunlarına güç veren yerel tokendir. Geleneksel bir atari salonunun jetonları ve çeyreklikleri gibi, $DMT Dream Machine'deki oyunlara güç verir. Her bir oyun başına token ve varlık olan DMT, itemler, güçlendirmeler, karakter ve sahne kilidi açma gibi oyun içi ekonomiler içindir. Oynanış ve bahislerden elde edilen ödüller oyunculara $DMT cinsinden dağıtılır.