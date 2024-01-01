Dream Machine Token | DMT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dream Machine Token Hızlı Proje Tanıtımı
DMT (Dream Machine Token), Dream Machine oyunlarına güç veren yerel tokendir. Geleneksel bir atari salonunun jetonları ve çeyreklikleri gibi, $DMT Dream Machine'deki oyunlara güç verir. Her bir oyun başına token ve varlık olan DMT, itemler, güçlendirmeler, karakter ve sahne kilidi açma gibi oyun içi ekonomiler içindir. Oynanış ve bahislerden elde edilen ödüller oyunculara $DMT cinsinden dağıtılır.Dream Machine Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDMT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDMT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000