DeeLance | DLANCE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DeeLance Hızlı Proje Tanıtımı
DeeLance, freelancer'ların Metaverse'teki potansiyel işverenlerle bağlantı kurma biçiminde devrim yaratan ilk merkeziyetsiz platformdur ve 30 Mart 2023'te 6 aşamalı ön satışını başlatarak 3 ayda 2,5 milyon dolarlık sabit sermayeye ulaşmayı amaçlamaktadır.DeeLance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DLANCE Token MEXC'de
MEXC Borsası, DeeLance (DLANCE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de DLANCE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DeeLance satın almak veya MEXC DLANCE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DeeLance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen DLANCE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıDLANCE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDLANCE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000