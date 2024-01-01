DisCas | DISC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DisCas Hızlı Proje Tanıtımı
DisCas Vision, blok zinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmeler üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir platformdur.DisCas geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DISC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDISC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDISC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,500,000,000,000,000