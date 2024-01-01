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[DIS], Hong Kong ve Tayvan'da yerleşik bir iş birliği ekibi olan Miningtw Technology Co., Ltd. tarafından başlatıldı. İlgili blok zinciri, kripto para birimi ve madencilik toplulukları tarafından piyasaya sürülen bir meme tokenidir. Tokenler, etkileşim, etkinlik ödülleri, hediyeler, hayır işleri ve rüyalar için kullanılır.