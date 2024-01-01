Disney | DIS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Disney Hızlı Proje Tanıtımı
[DIS], Hong Kong ve Tayvan'da yerleşik bir iş birliği ekibi olan Miningtw Technology Co., Ltd. tarafından başlatıldı. İlgili blok zinciri, kripto para birimi ve madencilik toplulukları tarafından piyasaya sürülen bir meme tokenidir. Tokenler, etkileşim, etkinlik ödülleri, hediyeler, hayır işleri ve rüyalar için kullanılır.Disney geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıDIS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDIS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000