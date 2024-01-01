DIKO | DIKO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
DIKO Hızlı Proje Tanıtımı
Stacks (Bitcoin L2) üzerinde kendi kendini geri ödeyebilen borçlar sunan ilk Bitcoin destekli stabil coindir.DIKO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DIKO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDIKO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıDIKO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000