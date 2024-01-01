Die Protocol | DIE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Die Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Die Protocol ($DIE) is an ERC-20 meme token that is inspired by Vitalik Buterin, co-founder of ETH, tweet.Die Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DIE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDIE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDIE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000,000