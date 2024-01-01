Klaydice | DICE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Klaydice Hızlı Proje Tanıtımı
KLAYDICE sadece bir P2E Oyun projesi değildir. KLAYDICE, oyunlar, SNS ve Metaverse gibi çeşitli sanal dünyaları tek bir NFT ile birbirine bağlayan bir projedir.Klaydice geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DICE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDICE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDICE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000