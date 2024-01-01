Klaydice geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KLAYDICE sadece bir P2E Oyun projesi değildir. KLAYDICE, oyunlar, SNS ve Metaverse gibi çeşitli sanal dünyaları tek bir NFT ile birbirine bağlayan bir projedir.