Dao Glas | DGS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Dao Glas Hızlı Proje Tanıtımı
Dao Glass, her katılımcının çıkarlarının korunmasını sağlamak amacıyla POW madencilik mekanizmasını kullanan Varlık Yatırmaya dayalı merkeziyetsiz bir protokoldür. DGS madenciliği, madencilik makinelerinin üretimi için DGS tokenlerinin kullanılmasını gerektirir. Üretim işlemi sırasında, tokenler kalıcı olarak yok edilecek ve tüm ekosistem için deflasyonist bir mekanizma sağlayacaktır.Dao Glas geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
DGS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıDGS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıDGS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000