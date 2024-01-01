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Dao Glass, her katılımcının çıkarlarının korunmasını sağlamak amacıyla POW madencilik mekanizmasını kullanan Varlık Yatırmaya dayalı merkeziyetsiz bir protokoldür. DGS madenciliği, madencilik makinelerinin üretimi için DGS tokenlerinin kullanılmasını gerektirir. Üretim işlemi sırasında, tokenler kalıcı olarak yok edilecek ve tüm ekosistem için deflasyonist bir mekanizma sağlayacaktır.